Pandemie 1.697 mit Corona infizierte Personen in Spitalsbehandlung

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

59,7 Prozent haben gültigen Impfschutz Foto: APA/dpa

1.697 mit dem Coronavirus infizierte Personen haben sich am Dienstag in Spitalsbehandlung befunden, das sind um 61 mehr als am Montag. 93 Menschen (plus fünf) wurden auf Intensivstationen betreut. Insgesamt sind in Österreich binnen 24 Stunden (Stand 9.30 Uhr) 9.213 neue Infektionen registriert worden. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (10.724). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 836 Fälle auf 100.000 Einwohner.