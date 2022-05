Pandemie 1.950 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Aktuell gibt es 45.712 aktive Fälle Foto: APA/Archiv

1.950 Neuinfektionen sind am Sonntag für Österreich gemeldet worden, was deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.991 liegt. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt somit auf 233 Fälle. Im Krankenhaus liegen derzeit 634 Personen, ein Rückgang von 156 oder fast 20 Prozent in einer Woche. 45 Personen wurden auf Intensivstationen gemeldet. Diese Zahl ist innerhalb einer Woche um acht Patienten zurückgegangen.