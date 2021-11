11.889 Corona-Neuinfektionen am Montag gemeldet

Exakt 11.889 Corona-Neuinfektionen sind am Montag in Österreich gemeldet worden - so viele wie noch nie am Wochenanfang. Seit Sonntag kamen 40 Todesopfer hinzu. In den Spitälern mussten 128 weitere Covid-19-Infizierte aufgenommen werden. Somit liegen österreichweit bereits 2.455 Menschen im Krankenhaus, 441 davon auf Intensivstationen, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.