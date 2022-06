Pandemie 3.728 neue Corona-Fälle in Österreich

D ie Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich binnen 24 Stunden am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) auf 3.728 Fälle angestiegen. Der Wert liegt nicht nur über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.225), sondern übertrifft auch die 2.935 Neuinfektionen am vergangenen Mittwoch deutlich. Das Gesundheitsministerium sah aber weiterhin eine stabile Lage.