Pandemie 3.777 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Infektionszahlen gehen weiter zurück Foto: APA/dpa

D ie zuständigen Ministerien haben am Samstag für Österreich 3.777 Neuinfektionen gemeldet, was unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.461) liegt. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 347,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Nahezu gleich geblieben sind die Spitalszahlen: 807 Patienten sind genauso viele wie am Vortag, 62 (minus 3) davon liegen auf Intensivstationen.