Pandemie 4.342 Neuinfektionen und anhaltender Rückgang in Spitälern

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Im Mittel weniger als 1.500 Infizierte auf Normalstationen erwartet Foto: APA/THEMENBILD

4.342 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Nationalfeiertag in Österreich verzeichnet worden, geht aus dem täglichen Update der AGES hervor. In Krankenhäusern lagen am Donnerstagvormittag 2.096 Infizierte, 23 weniger als am Vortag. 99 Betroffene wurden auf Intensivstationen betreut, sieben weniger als am Mittwoch und minus 33 zur Vorwoche. Laut dem Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang des Spitalsbelags.