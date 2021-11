6.506 neue Corona-Neuinfektionen in Österreich

Am Mittwoch ist in Österreich ein neuer Höchstwert in dieser vierten Corona-Welle verzeichnet worden: In den vergangenen 24 Stunden sind laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums 6.506 Neuinfektionen verzeichnet worden. So hoch waren die Fallzahlen in diesem Jahr noch nie. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es 4.261 neue Corona-Fälle. 20 Menschen sind innerhalb eines Tages an oder infolge von Covid-19 verstorben.