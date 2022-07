Pandemie Angepasster Corona-Impfstoff in den USA ab September

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Vierter Stich in den USA schon bald an Omikron angepasst Foto: APA/AFP

D er auf die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoff soll in den USA ab September verabreicht werden. Dies berichtete die New York Times in der Nacht auf Freitag. Demnach will die Regierung von US-Präsident Joe Biden Auffrischungsimpfungen der Hersteller Pfizer und Moderna anbieten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich deswegen auch gegen eine Ausweitung der Kampagne für den vierten Stich mit dem herkömmlichen Corona-Impfstoff entschieden.