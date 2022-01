Arbeitnehmer klar gegen Homeoffice in Corona-Quarantäne

Auch am Montag haben Arbeitnehmervertreter dem Wunsch des ÖVP-Wirtschaftsbundes nach einer Teilarbeit für wegen Corona abgesonderte, aber nicht (schwer) erkrankte Mitarbeiter, eine deutliche Absage erteilt. "Klarerweise sprechen wir uns dagegen aus, dass man in Quarantäne im Homeoffice arbeitet", betonte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Rande einer Pressekonferenz am Montag. Eine Absage kam auch von Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl.