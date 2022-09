Pandemie China lässt Corona-Impfstoff zum Inhalieren zu

Das Corona-Vakzin von CanSino gibt es in China nun auch ohne Spritze Foto: APA/AFP

C hina hat als erstes Land weltweit einen Corona-Impfstoff zugelassen, der nicht gespritzt, sondern inhaliert wird. Die chinesische Arzneimittelbehörde habe grünes Licht gegeben, teilte das in Tianjin ansässige Unternehmen CanSino Biologics am Montag in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse mit. Das neuartige Vakzin ist als Notfall-Mittel für Corona-Auffrischungsimpfungen gedacht.