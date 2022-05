Pandemie Corona - 1.753 Neuinfektionen in Österreich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die sommerlichen Temperaturen tragen zur Entspannung bei Foto: APA/dpa

M it 1.753 Neuinfektionen ist am Montag in Österreich die niedrigste Zahl seit 27. Dezember des Vorjahres gemeldet worden. Am Montag vor einer Woche waren es noch 2.658 Neuerkrankungen gewesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz fiel auf 223,1. Im Krankenhaus liegen derzeit 582 Personen mit oder wegen Corona, das sind um 52 weniger als am Vortag. Davon werden 52 auf Intensivstationen betreut, seit gestern um sieben mehr, jedoch um zehn weniger innerhalb einer Woche.