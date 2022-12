Pandemie Corona-Lage in Österreich vor Weihnachten stabil

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Neuinfektionen im Schnitt bei 4.600 Fällen Foto: APA/THEMENBILD

D ie Corona-Lage in Österreich hat sich am Freitag vor den Weihnachtsfeiertagen stabil gezeigt. 4.606 Neuinfektionen wurden laut AGES am Vortag gemeldet. Das liegt ziemlich genau im Wochenschnitt von 4.666 positiven Tests täglich. 1.194 SARS-CoV-2-Infizierte lagen am Freitagvormittag im Spital, das bedeutet ein Minus von 53 zu Donnerstag, aber ein Plus von 17 im Wochenvergleich. 61 Covid-Kranke befanden sich auf einer Intensivstation, genauso viele wie vor 24 Stunden.