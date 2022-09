Pandemie Corona-Lage in Spitälern weiter stabil

Foto: APA/THEMENBILD

D ie Corona-Lage in den Spitälern in Österreich ist weiterhin stabil. Laut Zahlen der AGES waren am Montag (0.00 bis 24.00 Uhr) 931 Personen (plus 13) mit einer Covid-Infektion im Krankenhaus, 52 (plus fünf) mussten in Intensivstationen betreut werden, Neuinfektionen wurden 4.915 verzeichnet.