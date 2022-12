Pandemie Corona-Verbreitung im Abwasser sinkt und Spitalsbelag steigt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Update des Prognosekonsortiums Foto: APA/AFP/CDC/Alissa ECKERT

D ie Virusverbreitung von SARS-CoV-2 in den Abwasseranalysen geht wieder zurück. Die aus diesen Proben abgeleitete Reproduktionszahl liegt mit 1,14 deutlich über der Marke von 1,0, aber "bei abnehmender Tendenz", geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Update des Covid-Prognosekonsortiums hervor. Demnach kommt es in den kommenden zwei Wochen zu leicht steigender Bettenbelegung mit Infizierten auf den Normalstationen und zu gleichbleibender Auslastung in der Intensivpflege.