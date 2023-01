Pandemie Corona-Welle in China mit 4,8 Mio. Infektionen vor Höhepunkt

China kämpft weiterhin mit einer enormen Corona-Welle Foto: APA/dpa

D ie massive Corona-Welle in China erreicht ihren Höhepunkt. Nach Modellrechnungen könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis spätestens Freitag auf einen Spitzenwert von 4,8 Millionen pro Tag gestiegen sein, bevor sie wieder abnimmt. Das berichtete das in London ansässige Forschungsinstitut Airfinity. Die Zahl der Toten dürfte den Berechnungen zufolge am Donnerstag mit 36.000 am Tag ihren höchsten Stand erreichen.