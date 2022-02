Dänemark verabschiedet sich von Corona-Beschränkungen

Trotz weiterhin hoher Neuinfektionszahlen fallen in Dänemark am Dienstag praktisch alle Corona-Beschränkungen weg. In dem nördlichen EU-Land muss dann kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Auch Nachweise über Impfungen, Genesungen und negative Tests per Corona-Pass sind nicht mehr nötig. Großveranstaltungen können ungehindert über die Bühne gehen. Auch das Nachtleben darf wieder stattfinden. Covid-19 wird nicht mehr als "gesellschaftskritische Krankheit" eingestuft.