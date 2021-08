"Fiasko" im Iran befürchtet: 42.500 Fälle am Tag .

Der Corona-Beauftragte der iranischen Regierung hat vor einer deutlichen Verschlimmerung der Pandemie-Lage in Land gewarnt. "Wir haben keine andere Wahl als einen sofortigen Lockdown, sonst rutscht das Land in ein Fiasko mit noch bitteren Nachrichten über Opferzahlen als bisher", sagte Aliresa Sali am Mittwoch. Die rasante Ausbreitung der Delta-Variante im Land könne nur so gestoppt werden. Die Regierung hatte am Dienstag einen zweiwöchigen Lockdown abgelehnt.