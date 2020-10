Zum ersten Mal hat ein Bundesland bei den Neuinfektion die 1.000er-Marke überschritten. In Niederösterreich wurden von Mittwoch auf Donnerstag 1.074 Fälle registriert. Allerdings waren es tags zuvor mit 103 recht wenige Neuinfektionen in dem Bundesland, das legte den Schluss nahe, dass erst heute die Daten ins Epidemiologischen Melderegister (EMS) nachgetragen wurden.

1.692 Menschen befinden sich in Spitalsbehandlung, das sind um 192 Menschen mehr als noch tags zuvor. Rasant ist auch die Zunahme jener Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. 248 Personen erhalten derzeit Intensivpflege.

Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Toten - am Donnerstag wurden 29 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 1.056 Menschen an den Folgen von Covid-19, die meisten (333) in Wien.

Am Donnerstagabend tagt wie jede Woche die Corona-Ampelkommission. Laut der Experten-Empfehlung an die Ampel-Kommission, die der APA vorliegt, werden 51 weitere Bezirke bzw. Regionen zur Rot-Schaltung vorgeschlagen. Bisher waren 25 Regionen als Gebiete mit "sehr hohem" Risiko eingestuft. Damit wären dann 76 der insgesamt 93 in der Ampel definierten Regionen Hochrisiko-Gebiete. Betroffen ist auch Wien.

Folgt die Kommission den Vorschlägen, werden weite Teile der Österreich-Karte rot ("sehr hohes Risiko") eingefärbt. Von Rot-Schaltungen betroffen wären dann alle Bundesländer - zuletzt waren noch Wien (das als gesamte Region beurteilt wird) und Kärnten ohne rote Flecken.

Der Vorschlag sieht neben Wien auch ganz Salzburg sowie Oberösterreich komplett rot. Grün wäre keine einzige Region mehr, gelb ("mittleres Risiko") lediglich vier: Spittal an der Drau (Kärnten), Murau (Steiermark), sowie die Regionen Großes Walsertal und Klostertal-Arlberg (jeweils Vorarlberg).