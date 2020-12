In Österreich bisher 4.002 Tote wegen Corona .

In Österreich geht die Zahl der innerhalb von 24 Stunden neu mit Corona Infizierten tendenziell weiter zurück. Zwar wurden am Dienstag mit 2.377 Fällen mehr Infizierte gemeldet als am Montag, der Trend zeigt aber weiter nach unten. Die täglichen Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium zeigen aber auch, dass die Todesfälle mit 4.002 die nächste Tausendermarke übersprungen haben. 3.917 Corona-Patienten befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 609 auf Intensivstationen.