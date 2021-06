Kanzler Kurz gegen Corona geimpft .

Nachdem bereits die anderen Regierungsmitglieder immunisiert worden waren, war nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Reihe. Am Freitagabend erhielt er seine erste Corona-Teilimpfung, wie angekündigt mit AstraZenenca. "Ich freue mich wie viele andere über die Impfung, denn sie ist der Schlüssel in Richtung Normalität", so Kurz am Samstag. Er rief dazu auf, Impfmöglichkeiten auch wahrzunehmen.