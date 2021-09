Letzte Corona-Beschränkungen in Dänemark fallen .

In Dänemark fallen ab Freitag die letzten Corona-Beschränkungen. So muss etwa niemand mehr bei bestimmten Großveranstaltungen wie Begegnungen in der obersten dänischen Fußballliga einen Corona-Pass vorzeigen. Der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, entfällt auch in den gerade erst wieder eröffneten Discos. Zugleich wird Covid-19, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung, nicht mehr länger als "gesellschaftskritische Krankheit" eingestuft.