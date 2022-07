Pandemie Strengere Corona-Regeln für Wiener Spitäler nun gültig

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ludwig verordnete Rückkehr der Maskenpflicht in Spitälern Foto: APA/ROBERT JAEGER

I n Wien treten heute, Dienstag, verschärfte Corona-Sicherheitsbestimmungen für den Gesundheitsbereich in Kraft. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern und Pflegeheimen wird eine durchgehende Maskenpflicht verordnet. Außerdem wird in Krankenhäusern die Anzahl der Besuche reduziert. Pro Patient und Tag sind laut der neuen Wiener Verordnung nur mehr drei PCR-getestete Besucher erlaubt.