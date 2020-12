Ungarn verlängert Corona-Lockdown bis 11. Jänner .

Angesichts der dramatischen Anstiegs bei Corona-Opferzahlen und Neuinfizierten werden die strengen Covid-Maßnahmen bis 11. Jänner verlängert, wozu auch das Ausgangsverbot von 20.00 bis 5.00 Uhr in der Früh gehört. Am 21. Dezember soll entschieden werden, ob Weihnachten eine Ausnahme bilden wird. Das gab Premier Viktor Orban am Montag auf seiner Facebook-Seite bekannt.