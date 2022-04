Pandemie Weitere sieben Coronatote in Shanghai

D ie chinesische Finanzmetropole Shanghai hat sieben weitere Coronatote gemeldet. Die Personen im Alter zwischen 60 und 101 Jahren seien am Montag verstorben, teilte die Gesundheitsbehörde der größten Stadt des Landes am Dienstag mit. Erst am Vortag waren die drei ersten Coronatoten des aktuellen Ausbruchs verzeichnet worden. Die Behörden versuchen seit Wochen mit drakonischen Maßnahmen die größte Coronawelle seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren einzudämmen.