Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus ist um 3689 auf 215.542. Indien, wo mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben, wird seit Ende Februar von einer zweiten Coronawelle mit mehreren Virus-Varianten heimgesucht.

Die Coronawelle hat auch weltweit große Anteilnahme und Besorgnis ausgelöst. Auch Österreich beteiligt sich mit zwei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds an der Hilfe für das asiatische Land, das dringend Beatmungsgeräte und Sauerstoff benötigt. Zugleich wurden die Einreisebestimmungen verschärft. Am Montag tritt in Österreich eine weitere Verschärfung in Kraft. Bei der Einreise und dem späteren "Freitesten" werden nur noch PCR-Testergebnisse akzeptiert, keine Schnelltests mehr.