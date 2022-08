Italien Papst besucht zerstörten Dom in L'Aquila

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Erneut wird über einen möglichen Rücktritt des Papstes spekuliert Foto: APA/dpa

P apst Franziskus ist am Sonntag per Hubschrauber zu einem Kurzbesuch in die italienische Stadt L'Aquila geflogen. Tausende warteten auf dem Domplatz der 2009 von einem schweren Erdbeben zerstörten Hauptstadt der Region Abruzzen auf den Papst und schwenkten weiße und gelbe Fahnen, die Farben des Vatikans. Es handelte sich um einen Privatbesuch des Papstes, da der Dom seit dem Erdbeben mit 309 Todesopfern nicht mehr zugänglich ist. Franziskus trug einen Schutzhelm.