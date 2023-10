Papst Papst Franziskus eröffnet Weltbischofssynode in Rom

Synode ist kein Parlament Foto: AFP

P apst Franziskus hat am Mittwoch die Weltbischofssynode der katholischen Kirche in Rom eröffnet. Beim feierlichen Eröffnungsgottesdienst vor rund 25.000 Gläubigen am Vormittag auf dem Petersplatz forderte er laut Kathpress eine Kirche, "die mit Barmherzigkeit auf die Menschheit schaut". Er sprach von einer geeinten und geschwisterlichen Kirche, die zuhöre, in den Dialog trete, ermutige, helfe, aufrüttle und Wege zum Glauben eröffne.