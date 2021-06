Musetti hatte in seinem ersten Grand-Slam-Turnier schon mit Siegen über David Goffin und Marco Cecchinato auf sich aufmerksam gemacht. Und gegen Djokovic winkte nun gar die große Sensation. Denn zwei Sätze lang war der junge Italiener immer am richtigen Ort und hatte auf alles, was Djokovic versuchte, die richtige Antwort. Wie sehr Musetti den Weltranglisten-Ersten verunsicherte, zeigte sich an den ungewöhnlich vielen unerzwungenen Fehlern, die der Serbe produzierte. 35 waren es in den ersten beiden Sätzen.

Nach dem zweiten Tiebreak verließen beide den Platz und kehrten wie verwandelt zurück. Musetti verlor komplett den Tritt und machte Djokovic die Aufholjagd überraschend leicht. Nach fast dreieinhalb Stunden Spielzeit gab der körperlich angeschlagene Außenseiter auf.

Im zweiten Duell eines Superstars mit einem 19-jährigen Italiener herrschten hingegen klare Verhältnisse: Rafael Nadal marschierte, abgesehen von einem umkämpfteren ersten Satz, sicher ins Viertelfinale. Der Spanier blieb auch gegen Jannick Sinner ohne Satzverlust und besiegte den Weltranglisten-19. mit 7:5,6:3,6:0. Nadal steht schon zum 15. Mal im Viertelfinale der French Open.

Sein nächster Gegner war bereits zuvor ermittelt worden. Da hatte der als Nummer zehn gereihte Argentinier Diego Schwartzman ebenfalls seinen Lauf fortgesetzt: Der Südamerikaner blieb wie Nadal auch in seinem vierten Match in Paris ohne Satzverlust und bezwang den Deutschen Jan-Lennard Struff mit 7:6(9),6:4,7:5. Struff vergab allerdings im ersten Durchgang sieben Satzbälle. Schwartzman trifft zum zwölften Mal auf Nadal und geht mit einer 1:10-Bilanz ins nächste Duell mit dem Mallorquiner.

Bei den Frauen erreichte die 17-jährige Cori Gauff das Viertelfinale. Die US-Amerikanerin gewann gegen Ons Jabeur aus Tunesien überraschend deutlich mit 6:3,6:1 und überstand damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere das Achtelfinale. Gauff ist die jüngste Viertelfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier seit der Tschechin Nicole Vaidisova in Paris 2006.

Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es Gauff mit der Tschechin Barbora Krejcikova zu tun, die gegen Gauffs Landsfrau Sloane Stephens mit 6:2,6:0 gewann.

Für die nächste Überraschung im Frauenbewerb sorgte die als Nummer 17 gesetzte Griechin Maria Sakkari. Sie fegte die Mitfavoritin und Vorjahresfinalistin Sofia Kenin und damit die Nummer vier des Turniers mit 6:1,6:3 in 68 Minuten vom Court. Sakkari steht erstmals überhaupt im Viertelfinale eines Major-Turniers.

Sie trifft nun möglicherweise auf die letzte noch verbliebene Top-Ten-Spielerin im Bewerb: Iga Swiatek ist Titelverteidigerin und traf später auf die Ukrainerin Marta Kostjuk. Die Polin ist als Nummer acht gereiht.