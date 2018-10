Großer Andrang bei Banksy-Versteigerung .

Rund zwei Wochen nach der spektakulären Versteigerung eines Banksy-Bildes, bei dem sich das Werk selbst zum Teil zerstört hat, werden in Paris am Mittwochabend mehrere Werke des berühmten Street-Art-Künstlers versteigert. Der Andrang nach dem Ereignis Anfang Oktober bei Sotheby's in London sei groß, berichtete das Auktionshaus Artcurial.