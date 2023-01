Parlamentarische Anfrage Kanzleramt mit 450.000 Euro/Monat für Öffentlichkeitsarbeit

104 Personen für die Öffentlichkeitsarbeit im Kanzleramt zuständig Foto: APA/THEMENBILD

D as Bundeskanzleramt gibt im Monat rund 450.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit aus. Das ergab die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an die SPÖ, wie "Österreich" am Freitag berichtete. 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (84,5 Vollbeschäftigungsäquivalente) zählte der Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Kanzleramt im Jahr 2022, dazu kommen laut Anfragebeantwortung noch sieben Pressesprecher und Pressesprecherinnen in den Kabinetten sowie im Büro der Staatssekretärin.