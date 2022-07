Sieben von zehn Österreichern leben in Partnerschaft

Werbung

In den vergangenen zwei Jahren lernten sich der Umfrage zufolge 57 Prozent der Paare online kennen. Über berufliche Kontakte, Freunde oder beim Weggehen verliebt sich hingegen nur mehr eine Minderheit. Die ersten Schmetterlinge im Bauch spürten zehn Prozent aller Paare schon beim ersten online bzw. telefonischen Kontakt, weitere 27 Prozent berichten von Liebe auf den ersten Blick. Zwei Drittel konnten sich vorstellen, mit dem Partner das Leben zu verbringen.

Paare, die verheiratet sind, Kinder haben und seit über zehn Jahren im selben Haushalt leben, bilden seit Jahren die Mehrheit von Österreichs Partnerschaften. Was sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich gewandelt hat, ist die Art und Weise, wie sich Paare kennen lernen. Vor 2001 - also vor dem Aufkommen der Online-Partnersuche - verliebten sich die meisten beim Ausgehen, über Freunde oder berufliche Kontakte. Aktuell bestätigen 57 Prozent der Befragten, die sich in den vergangenen zwei Jahren verliebt haben, ihren Partner online gesucht und gefunden zu haben.

Caroline Erb, Psychologin bei Parship: "Die hohe Erfolgsrate bei der Online-Partnersuche wurde vermutlich durch die Pandemie verstärkt, da es in Zeiten von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen für Singles weniger Möglichkeiten gab, jemanden kennenzulernen. Dieser Trend zeichnete sich schon vor Corona ab und setzt sich nun scheinbar fort. Für die meisten Menschen ist es heutzutage vollkommen normal und selbstverständlich, im Internet nach der Liebe zu suchen."

Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde im Auftrag von Parship von Marketagent.com durchgeführt. Von 9. bis 14. Juni 2022 wurden 1.000 webaktive Österreicherinnen und Österreicher im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt, davon 698 Personen, die in einer Partnerschaft leben.