Aigner holt mit Kombi-Silber dritte Paralympics-Medaille

Drittes Rennen, dritte Medaille für Johannes Aigner und seinen Guide Matteo Fleischmann bei den XIII. Paralympics in Peking. Nach Gold in der Abfahrt und Bronze im Super-G komplettierte das Duo am Montag mit Silber in der Super-Kombination der Sehbehinderten den Medaillensatz. Österreich hält nach dem dritten Wettkampftag in Peking damit bei einer Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at