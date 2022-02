Österreich mit 22 Aktiven zu Paralympics

Der Großteil des Paralympic Team Austria fliegt am Freitag (25. Februar) nach China, der Rest folgt am 2. März. Peking ist auch in der Geschichte der Paralympischen Spiele die erste Stadt, die sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet.

In Peking kämpfen in sechs Sportarten und 78 verschiedenen Bewerben rund 600 internationale AthletInnen um Medaillen. Österreich wird in vier Sportarten vertreten sein, nämlich Ski alpin, Skilanglauf, Biathlon und Snowboard. Das größte Team ist wieder die von Routinier Markus Salcher angeführten Alpin-Sparte, in der 13 AthletInnen in den verschiedenen Disziplinen am Start sein werden.

ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat wollte sich wie immer nicht auf eine Medaillen-Zahl festlegen. "Wir haben ein tolles Team. Wir sind guter Hoffnung, dass wir wieder viel Medaillen nach Hause bringen werden", sagte die ehemalige Ministerin, machte aber klar: "18 Medaillen wie bei den soeben beendeten Olympischen Spielen werden es auf keinen Fall werden. Denn so viele Medaillenmöglichkeiten haben unsere bei den Paralympics gar nicht." Jede Platzierung in den Top-Zehn sorge aber für eine große Freude. "Das Wichtigste ist aber sowieso, dass alle wieder gesund nach Hause kommen."