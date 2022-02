Österreichs Alpin-Frauen im Super-G heiße Medailleneisen

Österreichs alpine Skifahrerinnen haben laut Papierform die besten Karten, den ÖSV-Medaillenregen bei den Olympischen Winterspielen in Peking am Freitag fortzusetzen. Mit der in der Weltcup-Disziplinwertung auf Rang vier liegenden Tamara Tippler, Cornelia Hütter, Mirjam Puchner und Ariane Rädler sind vier Läuferinnen im Super-G (4.00 Uhr MEZ) am Start, die alle in diesem Winter bereits auf dem Podest gelandet sind. Hütter gewann das letzte Rennen vor Olympia in Garmisch.

