Pelé von Trauerzug in Santos zu letzter Ruhestätte geleitet

Zuvor war der Sarg auf dem Dach eines Feuerwehrautos aufgebahrt durch die Straßen von Santos gefahren worden. Der Konvoi kam auch am Haus von Pelés 100 Jahre alter Mutter vorbei, die laut Angaben ihrer Familie nicht bei Bewusstsein ist. Pelés Schwester Maria Lúcia zeigte sich auf dem Balkon, winkte den Fans zu und formte mit den Händen ein Herz. "Pelé ist unser König", skandierte die Menge, ehe es eine gemeinsame Schweigeminute gab - ein emotionaler Höhepunkt des Trauerzuges.

Seine Grabstätte hatte Pelé bereits zu Lebzeiten selbst ausgewählt. Das Memorial Necrópole Ecumênica ist laut Angaben des Guinness Buch der Rekorde das höchste Friedhof-Gebäude der Welt. Die Einrichtung im Stadtteil Marapé verfügt auf 14 Stockwerken über etwa 16.000 Grabstätten. In dem Gebäude gibt es Suiten, eine Kapelle sowie ein Restaurant und es ist 24 Stunden und 365 Tage im Jahr geöffnet. Wann der Bereich mit Pelés Gedenkstätte für die Öffentlichkeit geöffnet wird, wollte die Familie noch entscheiden.

Bedarf ist gegeben. Zehntausende Anhänger hatten am Montag und Dienstag im Stadion des FC Santos Abschied von ihrem Idol genommen. Pelés Leichnam war in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira für 24 Stunden aufgebahrt gewesen. Über 230.000 Fans zogen laut Angaben des Nachrichtenportals G1 an dem offenen Sarg vorbei. Unter anderem erwiesen der neue brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und FIFA-Präsident Gianni Infantino dem Weltstar die letzte Ehre.

Lula besuchte die Totenwache in Begleitung seiner Frau am Dienstag in der Früh. Der erst am Sonntag für seine dritte Amtszeit vereidigte Staatschef umarmte Pelés Sohn Edinho sowie dessen Witwe Marcia Aoki und sprach mit weiteren Angehörigen und Freunden direkt am Sarg ein Gebet. "Es ist ein irreparabler Verlust für Brasilien", sagte Lula. Pelés Sarg war mit einer Landesflagge geschmückt. Die Fans durften auf einer Bühne in rund fünf Metern Entfernung vorbeischreiten. Die Schlange vor dem Stadion war teilweise über einen Kilometer lang.

Pelé war am 29. Dezember im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, prägte den Fußball wie kaum ein anderer und war schon zu Lebzeiten eine Legende. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé gleichauf mit Neymar Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft. Vor allem aber war er als einziger Kicker dreimal Weltmeister. Der Weltverband FIFA hatte ihn - ebenso wie Argentiniens Diego Maradona - zum "Spieler des 20. Jahrhunderts" gekürt.