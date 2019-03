Liste JETZT will Kennzeichnungspflicht für Echtfell .

Die Liste JETZT macht sich für eine Kennzeichnungspflicht von Echtpelz stark. Ein Halteverbot für Pelztiere, wie es in Österreich und einigen anderen EU-Ländern in Kraft ist, bedeute nicht, dass Pelz nicht am europäischen Markt verkauft werden darf, sagte Tierschutzsprecherin Daniela Holzinger. Derzeit seien Produkte schlecht oder gar nicht gekennzeichnet, Kunden könnten nicht frei entscheiden.