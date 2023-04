Perez siegt im Baku-Sprint vor Leclerc und Verstappen

Die Action war nach einem Unfall von AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda zunächst durch ein virtuelles und anschließend das tatsächliche Safety Car ausgebremst worden. Nach der erneuten Freigabe überholte Perez Pole-Position-Mann Leclerc in der 8. Runde und hielt den Monegassen danach klar auf Distanz. Der vierte Platz ging an den Briten George Russell im Mercedes, Carlos Sainz im zweiten Ferrari war Fünfter.

"Heute die maximal möglichen Punkte zu holen, war das Hauptziel, aber natürlich wissen wir, das morgen das Hauptrennen ist", sagte Perez. "Wir haben ein bisschen etwas gelernt, aber morgen werden wir mit viel mehr Benzin im Tank fahren. Die Bedingungen werden anders sein", fügte der 33-Jährige hinzu. "Es zeigt ein bisschen, was wir vermutet haben, dass Red Bull im Renntrimm das bessere Auto ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie weit wir noch vor zwei Rennen weg waren", meinte Leclerc.

Ein Duell von Russell mit Verstappen kurz nach dem Start lieferte eines der wenigen Highlights des Sprints. Der Brite hatte die Innenseite der Kurve, während Verstappen außen fuhr und überholt wurde. Eine Berührung der beiden Autos riss ein Loch in den Seitenkasten von Verstappens Boliden, der nachher über seinen Konkurrenten schimpfte. "Ich verstehe nicht, warum manche gleich am Anfang so viel Risiko nehmen", wunderte er sich im Interview.

Russell entgegnete Verstappen im Zwiegespräch, dass es keine Absicht gewesen sei. Er habe zu wenig Grip gehabt, meinte der Brite. "Wir haben alle keinen Grip. Wir müssen uns alle ein bisschen Platz lassen", sagte Verstappen darauf. Nachdem Russell eingeworfen hatte, Verstappen solle sich doch die Kamerabilder aus dem Cockpit ansehen, reagierte dieser genervt: "Ja, sicher. Aber weißt du, nächstes Mal erwartet dich das Gleiche." Wenig später nannte er Russell mit einem eher vulgären Ausdruck zudem einen Vollidioten ("Dickhead").

Russell sei "unglaublich hart" gefahren, meinte auch Red-Bull-Berater Helmut Marko im ORF-Interview. Als Folge der Schäden am Auto "hat er (Verstappen/Anm.) das Tempo nicht mithalten können". Russell und auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprachen hingegen von einem normalen Rennzwischenfall. "Es ist verständlich, dass er verärgert ist, aber George hat nur seine Position verteidigt", sagte der Wiener.

Es war dies die erste von sechs Sprint-Entscheidungen in dieser Saison. Die nächste geht am 1. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg im Rahmen des Österreich-Grand-Prix über die Bühne. Perez hatte in dieser Saison schon den Großen Preis von Saudi-Arabien in Jeddah gewonnen, Verstappen siegte in Bahrain und Australien. Mit seinem ersten Sprint-Sieg verringerte Perez seinen Rückstand auf Verstappen um zwei Zähler auf 13 Punkte.

Für das Hauptrennen am Sonntag (13.00 Uhr/live ORF 1) hatte sich bereits am Freitag Leclerc den Startplatz ganz vorne gesichert. Der Niederländer Verstappen geht als Zweiter in den vierten Saisonlauf am Kaspischen Meer, Perez startet von Position drei. "Natürlich gehe ich morgen auf den Sieg los", meinte Leclerc.