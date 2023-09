Politische Bewegungen Personelle Konsequenz bei FPÖ nach Kabul-Trip

D er Trip ehemaliger FPÖ-Politiker zum Taliban-Regime in Afghanistan hat nun auch eine personelle Folge. Axel Kassegger legt seine Funktion als außenpolitischer Sprecher zurück. Er hätte ursprünglich auch zur Kabul-Delegation gehören sollen. Scharfe Kritik kam unterdessen auch vom Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Die Afghanistan-Reise sei als "komplett unnötig und parteischädigend" einzustufen, sagte Abwerzger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.