Aus noch ungeklärter Ursache stießen am Montag in der Früh zwei Pkw auf der B9 zwischen Wildungsmauer und Petronell-Carnuntum frontal zusammen. Ein 27-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle, drei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Gleich zwei Rettungshubschrauber mussten angefordert werden: Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 3" flog ein Unfallopfer ins Landesklinikum Wiener Neustadt, "Christophorus 9" einen Mann ins Unfallkrankenhaus Meidling. Der dritte Verletzte wurde vom Notarztwagen ins Spital nach Eisenstadt gebracht.

Die B9 war während der Dauer der Bergung gesperrt. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Bruck und Hainburg, die Feuerwehren Petronell-Carnuntum und Wildungsmauer und die Polizei.