Nach einem imponierenden Auftritt Mitte März am Hindernisfestival von Cheltenham startete Tiger Roll als hoher Favorit zum 172. Grand National. Davy Russell positionierte den klein gewachsenen Wallach vorerst im Mittelfeld. Doch je länger das Rennen dauerte, desto näher kam der Vorjahressieger an die Spitze heran. Hatte es vor einem Jahr noch das Zielfoto gebraucht, um den Sieg von Tiger Roll festzustellen, siegte er diesmal mit fast drei Längen Vorsprung auf Magic of Light (Paddy Kennedy).

Besitzer von Tiger Roll Besitzer ist der Rennstall Gigginstown House Stud von Ryanair-Chef Michael O'Leary.