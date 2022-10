Pflach Tiroler Buslenker nach Kollision mit Güterzug verstorben

Der Tiroler Buslenker verstarb nach einem Zugsunglück Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

E in 45-jähriger Buslenker, der mit seinem Fahrzeug am Donnerstag in Pflach (Bezirk Reutte) mit einem Güterzug kollidierte, ist laut Polizei Donnerstagabend in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war gegen 7.00 Uhr am Steuer eines Schulbusses aus noch unbekannter Ursache an einem unbeschrankten Bahnübergang auf die Gleise geraten. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt.