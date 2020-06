Sport Austria-Chef Niessl will Schulsportstätten öffnen .

Der organisierte Sport in Österreich tritt für eine gesetzliche Pflicht zur Öffnung von Schulsportstätten ein. Sport Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt, dass Sportvereine trotz Corona ihre Angebote nun auch wieder an Schulen anbieten können, ist aber weiter für eine "gesetzliche Pflicht zur Öffnung" der Schulsportstätten für Vereine auch an unterrichtsfreien Tagen, insbesondere den Ferien.