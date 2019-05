Topstart von Titelverteidiger Koepka .

Titelverteidiger Brooks Koepka hat sich in der Auftaktrunde der PGA Championship in Farmingdale bei New York in absoluter Topform präsentiert. Der Golf-Weltranglistendritte aus den USA gab am Donnerstag auf dem schweren Par-70-Kurs "Bethpage Black" mit sieben Birdies und elf Pars eine makellose Scorekarte ab. Mit den daraus resultierenden 63 Schlägen führte der 29-Jährige das 156-köpfige Feld an.