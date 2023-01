PGA-Turnier in La Quinta Schwab nach starker Schlussrunde in La Quinta auf Platz 26

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schwab gelang zum Abschluss noch eine Rangverbesserung Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfer Matthias Schwab hat mit einem starken Schlusstag beim PGA-Turnier in La Quinta noch eine ordentliche Rangverbesserung geschafft. Der Steirer blieb am Sonntag sieben unter Par und schaffte damit noch den Sprung auf den geteilten 26. Endrang. "Ich habe am ersten und vierten Tag gutes Golf gespielt", sagte Schwab, der tags zuvor nur 49. gewesen war. Der Sieg ging an den Spanier Jon Rahm, der sich vor dem US-Amerikaner Davis Thompson seinen zweiten Saisontitel sicherte.