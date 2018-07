„Plötzlich hat der Zug laut gequietscht und sich der hintere mit dem vorderen Zugteil verkeilt. Dann ging alles ganz schnell und der Waggon kippte um.“ René Schnaitt (18) hatte einen Schutzengel. Er saß in der Mariazellerbahn auf dem Weg zur Arbeit, als diese am vergangenen Dienstag auf ihrer Fahrt nach St. Pölten kurz nach 7.15 Uhr bei Völlerndorf entgleiste, wurde aber nicht verletzt. Von den insgesamt 80 Fahrgästen, darunter viele Jugendliche und Kinder, hatten 34 weniger Glück, und trugen Blessuren davon. Drei Erwachsene wurden sogar schwer verletzt.

Die Himmelstreppe war laut einem ersten Gutachten mit 55 statt der erlaubten 35 Stundenkilometer unterwegs, bestätigte die NÖVOG. „Dass der Zug an diesem Tag besonders schnell fuhr, ist mir aber nicht aufgefallen“, sagte Schnaitt. Mit einem lauten Knall kam der Zug zum Stillstand. Als Schnaitt merkte, dass er unverletzt war, war für ihn klar: „Helfen, wo Hilfe benötigt wird.“

Er wusste auch genau, was zu tun ist, schließlich hatte er es bei seiner Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr Hofstetten-Grünau gelernt. Sofort fing Schnaitt an, die Zugpassagiere zu beruhigen. „Ein paar haben ein wenig geweint, doch die meisten waren eigentlich sehr ruhig“, erinnert er sich. Das betonte auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „Die Passagiere waren trotz der schwierigen Situation sehr gefasst.“

Zur Geduldsprobe für Helfer und Verunglückte wurde die Wartezeit bis zur Rettung aus den Zügen. Um 7.31 Uhr war die Anlage zwar stromlos, aber nicht geerdet. Bis zur Erdung vergingen noch 26 Minuten. „Unser Trupp musste aus Kirchberg kommen, das hat einige Zeit in Anspruch genommen“, heißt es von der NÖVOG.

In der Wartezeit leistete Schnaitt mit anderen Fahrgästen Erste Hilfe. Es kam ihm wie in einem Film vor. „Es war alles sehr surreal.“ Dass er trotz Ausnahmesituation so besonnen reagierte, ist für ihn leicht erklärt: „Man denkt da nicht nach, sondern tut einfach.“ Bange Minuten erlebte seine Mutter, bis sie den 18-Jährigen endlich erreichen konnte. Als er sich schließlich meldete, sagte er nur: „Ich habe keine Zeit, ich muss helfen.“

Hofstettens Kommmandant Walter Bugl (r.) ist stolz, wie professionell FF-Mitglied René Schnaitt reagierte und zum couragierten Ersthelfer wurde. | NOEN

Zur Stelle war auch Martin Heinsching, der gerade in seinem Stall neben der Unglücksstelle arbeitete. „Plötzlich habe ich diesen Lärm gehört, dann bin ich hinausgelaufen“, so Heinsching. Sofort wählte er den Notruf. Passagiere, die aus dem umgestürzten Waggon kletterten, warnte er: „Die Oberleitung lag ja am Boden. Ein Stromschlag hätte tödlich enden können.“ Die Zivilcourage war für Heinsching selbstverständlich. „Es waren so viele Kinder und Jugendliche im Zug. Ich bin selbst mehrfacher Vater. Da muss man einfach helfen.“

Züge innerhalb von 20 Minuten evakuiert

Die Passagiere rappelten sich nach und nach auf. Scheiben wurden eingeschlagen und einige kletterten aus dem Fenster auf den umgekippten Zug. Dort warteten sie auf das Eintreffen der Helfer. Sofort als die Gefahr durch den Strom gebannt war, fingen die Einsatzkräfte an den Zug zu evakuieren. Mit Leitern, Schaufel- und Korbtragen gingen sie ans Werk.

„Weil es nur wenige Schwerverletzte und sehr viele Helfer gab, konnten wir die Rettung sehr schnell durchführen“, berichtete der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gerersdorf Christian Grünauer, der einer der ersten am Unfallort war. 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gerersdorf, Pummersdorf St. Pölten sowie der Rettungsorganisationen und der Polizei waren schnell vor Ort. Um 8.20 Uhr war die komplette Zuggarnitur evakuiert. Die Unverletzten wurden von Angehörigen direkt vom Unfallort abgeholt. Auch Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger eilte zum Unglücksort.

„Es ist ein Glück, dass der Zug nicht ein paar Meter früher entgleist ist, dann wäre der Zug in die Pielach gestürzt“, stellte er fest.

Fahrtenschreiber wird derzeit ausgewertet

„Ein Unfall mit so vielen Kindern ist auch für Polizisten belastend. Vor allem, wenn man aufgrund der Stromgefahr nicht gleich in alle Bereiche konnte“, resümiert Ober-Grafendorfs Postenkommandant Rudolf Lurger. Von seiner Dienststelle konnten die Passagiere alles abholen, was sie im Zug zurücklassen mussten.

Die Ober-Grafendorfer Polizisten ermitteln gemeinsam mit dem Landeskriminalamt auch die Unfallursache. Weil der Lokführer einen Schock erlitten hatte, konnte er erst eine Woche später, nach Redaktionsschluss zum Unfallhergang befragt werden. Die technischen Erhebungen führt die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes. „Derzeit wird der Fahrtenschreiber ausgewertet“, so Norbert Jeitschko, Fachbereichsleiter für Schiene, Schifffahrt und Seilbahnen.