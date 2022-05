Pilnacek beklagt im U-Ausschuss fehlende Chat-Einsicht

Werbung

Mehrere Rechtsbehelfe und Beschwerden seien anhängig bzw. blieben unbeantwortet, etwa an das Justizministerium, an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, an den Nationalpräsidenten. Selbst an das Bundesverwaltungsgericht habe er sich gewandt. Die Chats seien seiner Meinung nach unzulässig ausgewertet und in unzulässiger Weise an den Ausschuss weitergeleitet worden. Von dort fanden sie laut Pilnacek zum Teil wiederum "unzulässiger Weise" den Weg an die Medien.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei er nicht in der Lage zu beurteilen, "ob aus dem Zusammenhang gerissene Passagen mir schaden - daher verweigere ich derzeit die Aussage", erklärte der ehemals mächtige Sektionschef. Er sei aber jeder Zeit bereit, noch einmal in den U-Ausschuss zu kommen, wenn er Einsicht in alle E-Mails und Chats erhalten und diese geprüft habe. "Ich werde dann gerne alle Fragen beantworten."

Er habe sein ganzes Leben dem Rechtsstaat gedient, so Pilnacek. Seinem Dafürhalten nach sei seine Situation im U-Ausschuss aber nicht mit den Grundsätzen eines fairen Verfahrens vereinbar. Abgesehen davon holte Pilnacek zu einem Rundumschlag aus. Kritik übte er etwa daran, dass obwohl die Generalprokuratur sein Verfahren nach Innsbruck delegiert habe, das Justizministerium "die Entscheidung unterlaufen" habe, indem der die Ermittlungen führende Staatsanwalt aus Wien nach Innsbruck dienstzugeteilt wurde. "Auch das ist politische Einflussnahme", betonte Pilnacek.

Kritik übte er auch an der WKStA, wonach es dort offenbar eine "Abschussliste" gegeben habe, auf der sich neben ihm auch Oberstaatsanwalt Johann Fuchs und Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) befunden hätten. Vielleicht sollten die Abgeordneten darüber nachdenken, dass sie die nächsten auf der Liste sein könnten, wenn sie die Vorgangsweise dieser Behörde hinterfragen, meinte Pilnacek. Offenbar fühle sich die WKStA so mächtig, dass sie in Medien bekanntgeben könne, mit welchen staatlichen Behörden sie nicht mehr kooperiere. Die WKStA hatte Mitte März im Ibiza-Verfahren der "SoKo Tape" sämtliche Ermittlungsaufträge entzogen. "Die WKStA fühlt sich als unkritisierbare Insel innerhalb unseres Staatsgefüges."

Kritik übte der suspendierte Sektionschef auch am Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck, Klaus Schröder, der von einer gründlichen Aufarbeitung des "System Pilnaceks" gesprochen habe. Das sei "herabwürdigend, menschenverachtend und vorverurteilend", so Pilnacek: "Und ist mit den Grundsätzen eines fairen Verfahrens nicht vereinbar."

Zuvor war der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft-Wien Fuchs geladen. In ihm sieht die Opposition ebenso einen Proponenten eines türkisen Netzwerkes innerhalb der Justiz wie in Pilnacek auch. "Ich gehöre keiner Partei an, ich bin kein Mitglied eines wie immer gearteten Netzwerkes", betonte Fuchs. Politische Einflussnahme auf die Ermittlungshandlungen könne er ausschließen, diese wäre bei ihm auch sinnlos, wiederholte er im Lauf seiner Befragung.

Der 1965 geborene Niederösterreicher ist seit 2018 Leiter der OStA Wien, die auch die Arbeit der WKStA kontrolliert - zwischen diesen beiden Ermittlungsbehörden schwelt seit Jahren ein tief gehender Konflikt. Die Auseinandersetzungen - etwa rund um die Causa Eurofighter - wurden zwischen Fuchs, Pilnacek auf der einen und der WKStA bzw. deren Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda auf der anderen Seite auch öffentlich in Interviews, mit Anzeigen und Gegenanzeigen ausgetragen.

Er sei Staatsanwalt - und als solcher den Gesetzen verpflichtet, so Fuchs. Sein Ziel als Leitender Oberstaatsanwalt sei es in der Vergangenheit und auch jetzt, die ihm zugeordneten Staatsanwaltschaften durch eine "kollegiale Dienst- und Fachaufsicht zu unterstützen" - und nicht zu behindern.

Er habe auch nie Ermittlungen oder eine Observation gegen die WKStA geplant oder eingeleitet - derartiges habe es auch nie gegeben. Ein entsprechender Chat mit Pilnacek darüber spiegle lediglich den "Grad der Verzweiflung" darüber wider, dass wiederholt Interna aus Dienstbesprechungen oder Weisungen an die Öffentlichkeit gelangten. Daher habe man auch ein "Monitoring-System" etablieren wollen. "Damit wir proaktiv einen besseren Überblick über die Situation bekommen." Dabei habe es sich nicht um die Aufnahme von Ermittlungen gehandelt, sondern es sei lediglich darum gegangen, in Zukunft Medienveröffentlichungen systematischer zu monitoren ("Zeitungen lesen") und zu schauen, welche internen Informationen an die Medien gelangen.

Bei den medial aufgegriffenen Chats habe es sich jedoch um eine Kommunikation unter vier Augen gehandelt, wie eine "Plauderei" im Wirtshaus, so Fuchs: "Dabei sind auch viele Dinge angedacht worden, die nicht machbar sind."

Auch verwehrte sich Fuchs "entschieden" gegen Interpretationen, er hätte im Zuge der Ermittlungen gegen ihn selbst versucht, belastende Daten zu löschen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck habe dies untersucht und alle Ermittlungen dazu eingestellt bzw. mangels Anfangsverdachts erst gar nicht aufgenommen.