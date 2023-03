Weltmeisterschaft Pinkelnig auf WM-Großschanze Sechste - Gold an Loutitt

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Norwegerin Lundby ex aequo in Führung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat als Sechste von der Großschanze ihre dritte Medaille bei der WM in Planica deutlich verpasst. Der Normalschanzen-Zweiten fehlten am Mittwoch acht Punkte auf die Podestränge. Während die Mitfavoritin leer ausging, feierte Alexandria Loutitt einen Überraschungserfolg. Die 19-jährige Kanadierin gewann klar vor Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR) und holte das erste Sprung-Gold für ihre Land in der WM-Geschichte.