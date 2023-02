Skispringen Pinkelnig siegt in Hinzenbach nach Schreckmomenten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Pinkelnig in Hinzenbach nicht zu schlagen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

W eltcupspitzenreiterin Eva Pinkelnig hat in Hinzenbach auf die Siegerstraße zurückgefunden. Die Vorarlbergerin gewann am Freitag den ersten von zwei Normalschanzenbewerben in Oberösterreich vor den Sloweninnen Ema Klinec und Nika Prevc. Chiara Kreuzer belegte Rang sechs. Pinkelnig baute mit dem sechsten Saisonerfolg ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf die diesmal viertplatzierte Deutsche Katharina Althaus wieder aus. Der zweite Wettkampf findet am Samstag statt.