Mehrere Polizei-Einsätze bei Krampuslauf .

Ein Krampuslauf in Wald im Pinzgau am Freitagabend hat die Polizei bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages gefordert. Ein 21-Jähriger ist wegen seines aggressiven Verhaltens kurzzeitig festgenommen worden, berichtete die Polizei Salzburg. Ein 20-Jähriger wurde am Nachhauseweg von einem Auto erfasst und auch mehrere stark alkoholisierte Einheimische hielten die Polizisten auf Trab.