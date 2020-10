Bluttat in Pizzeria: 31-Jähriger vor Gericht .

Am Landesgericht Wiener Neustadt geht am Dienstag ein Mordprozess in Szene. Angeklagt ist ein 31-Jähriger, der im Jänner in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) seinen um zwei Jahre älteren Geschäftspartner mit 13 Messerstichen getötet haben soll.